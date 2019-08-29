Александрова не смогла пробиться в третий круг US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде. В матче за выход в третий круг она уступила 33-й сеяной соревнований китаянке Чжан Шуай – 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Представительница Китая сравняла счёт по показателю личных встреч – 1-1.
Продолжительность поединка составила 2 часа 26 минут. Александрова 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Шуай 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Следующей соперницей китаянки станет 16-я сеяная соревнований британка Йоханна Конта, разгромившая россиянку Маргариту Гаспарян со счётом 6:1, 6:0.
Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования выиграла действующая первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.
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