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Александрова не смогла пробиться в третий круг US Open

Александрова не смогла пробиться в третий круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова завершила выступление на Открытом чемпионате США в женском одиночном разряде. В матче за выход в третий круг она уступила 33-й сеяной соревнований китаянке Чжан Шуай – 6:7 (5:7), 6:4, 3:6. Представительница Китая сравняла счёт по показателю личных встреч – 1-1.

Продолжительность поединка составила 2 часа 26 минут. Александрова 3 раза подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету Шуай 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Следующей соперницей китаянки станет 16-я сеяная соревнований британка Йоханна Конта, разгромившая россиянку Маргариту Гаспарян со счётом 6:1, 6:0.

Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования выиграла действующая первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 21:00 МСК
Екатерина Александрова
43
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
       
6 		6 3
7 		4 6
         
Чжан Шуай
34
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
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