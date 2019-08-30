Медведев: всё тело сводило судорогами. Честно говоря, я не знаю, как победил

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под пятым номером, рассказал о проблемах со здоровьем, которые он испытывал во время матча второго круга с представителем Боливии Уго Дельеном — 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.
«Всё моё тело сводило судорогами. Честно говоря, я не знаю, как победил. В какой-то момент я подумал: «Я больше не могу двигаться». Надеюсь, завтра со мной всё будет хорошо», — приводит слова Медведева официальный сайт Открытого чемпионата США.
Для россиянина этот матч стал уже 18-м за последние 30 дней. В концовке поединка Медведев перемещался по корту, время от времени прихрамывая.
За выход в следующий круг россиянин поспорит с испанцем Фелисьяно Лопесом, который обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку – 6:7 (7:9), 6:0, 6:4, 6:4.
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