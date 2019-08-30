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Халеп проиграла 116-й ракетке мира во втором круге US Open, упустив матчбол

Халеп проиграла 116-й ракетке мира во втором круге US Open, упустив матчбол
Теннис / US Open 2019 0

Экс первая ракетка мира румынка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате США под четвёртым номером, в матче второго круга сенсационно уступила 116-й ракетке мира американке Тэйлор Таунсенд (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. Халеп ни разу не подала на вылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Таунсенд ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. При счёте 6:5 по геймам в третьем сете Халеп не реализовала матчбол.

Соперницей Таунсенд по следующему кругу станет Сорана Кырстя из Румынии. Она обыграла испанку Алёну Большову-Задойнову со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования выиграла действующая первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 22:50 МСК
Симона Халеп
4
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
1 : 2
1 2 3
       
6 		3 6 4
2 		6 7 7
         
Тэйлор Таунсенд
116
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
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