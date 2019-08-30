Халеп проиграла 116-й ракетке мира во втором круге US Open, упустив матчбол

Экс первая ракетка мира румынка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате США под четвёртым номером, в матче второго круга сенсационно уступила 116-й ракетке мира американке Тэйлор Таунсенд (Q) со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).
Продолжительность поединка составила 2 часа 6 минут. Халеп ни разу не подала на вылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету Таунсенд ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7. При счёте 6:5 по геймам в третьем сете Халеп не реализовала матчбол.
Соперницей Таунсенд по следующему кругу станет Сорана Кырстя из Румынии. Она обыграла испанку Алёну Большову-Задойнову со счётом 3:6, 6:4, 6:2.
Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования выиграла действующая первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.
- 30 августа 2019
-
01:04
-
00:36
-
00:10
- 29 августа 2019
-
23:37
-
23:08
-
22:53
-
22:22
-
21:45
-
21:26
-
20:52
-
20:22
-
20:04
-
19:03
-
18:42
-
16:33
-
14:56
-
14:03
-
13:25
-
12:16
-
11:51
-
11:23
-
11:11
-
11:06
-
10:47
-
10:41
-
10:25
-
10:14
-
09:59
-
09:45
-
09:39
-
09:02
-
08:00
-
07:58
-
07:42
-
01:00