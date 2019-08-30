Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Павлюченкова не подала на сет и в двух партиях проиграла Бертенс на US Open

Павлюченкова не подала на сет и в двух партиях проиграла Бертенс на US Open
Теннис / US Open 2019 0

Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила свои выступления в одиночном разряде US Open — 2019, проиграв голландке Кики Бертенс (7) в двух партиях — 5:7, 4:6. При этом в обоих сетах Павлюченкова вела с брейком — 5:2 в первой партии и 4:1 во второй. У неё был один сетбол.

Поединок продолжался 1 час 35 минут. Анастасия выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, использовала 2 брейк-пойнта из 7. Также на её счету 23 удара навылет и 31 невынужденная. Кики 3 раза подала навылет, сделала 4 двойные, реализовала 4 брейк-пойнта из 9, выполнила 25 виннеров и допустила 21 невынужденную ошибку. Счёт личных встреч стал 5-2 в пользу Бертенс.

За выход в 4-й раунд Кики поспорит с Юлией Гёргес (26), которая победила Франческу ди Лоренцо со счётом 7:5, 6:0.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 23:45 МСК
Анастасия Павлюченкова
45
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
       
5 		4  
7 		5  
         
Кики Бертенс
7
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
Павлюченкова: матч с Бертенс будет тяжёлым. Хотя, кто его знает…
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент