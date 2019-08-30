Павлюченкова не подала на сет и в двух партиях проиграла Бертенс на US Open
Россиянка Анастасия Павлюченкова завершила свои выступления в одиночном разряде US Open — 2019, проиграв голландке Кики Бертенс (7) в двух партиях — 5:7, 4:6. При этом в обоих сетах Павлюченкова вела с брейком — 5:2 в первой партии и 4:1 во второй. У неё был один сетбол.
Поединок продолжался 1 час 35 минут. Анастасия выполнила 1 эйс, допустила 7 двойных ошибок, использовала 2 брейк-пойнта из 7. Также на её счету 23 удара навылет и 31 невынужденная. Кики 3 раза подала навылет, сделала 4 двойные, реализовала 4 брейк-пойнта из 9, выполнила 25 виннеров и допустила 21 невынужденную ошибку. Счёт личных встреч стал 5-2 в пользу Бертенс.
За выход в 4-й раунд Кики поспорит с Юлией Гёргес (26), которая победила Франческу ди Лоренцо со счётом 7:5, 6:0.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 23:45 МСК
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Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
2-й сет
0 : 1
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7
Кики Бертенс
К. Бертенс
Павлюченкова: матч с Бертенс будет тяжёлым. Хотя, кто его знает…
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