Надаль вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма
Испанец Рафаэль Надаль вышел в 3-й круг Открытого чемпионата США, не выходя на корт.
Соперником Надаля во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.
Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хён, который одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).
Ранее в 3-й круг US Open вышел Андрей Рублёв. Соперник россиянина Жиль Симон отказался продолжать борьбу в начале второго сета из-за повреждения. При этом первая партия закончилась со счётом 6:2 в пользу Рублёва. Следующим соперником Рублёва станет либо австралиец Ник Кирьос (28), либо француз Антуан Хон (WC), которые также сыграют завтра, 31 августа.
Рублёв вышел в 3-й круг US Open, его соперник снялся из-за проблем с шеей
- 30 августа 2019
-
07:56
-
07:47
-
07:24
-
01:53
-
01:43
-
01:28
-
01:04
-
00:36
-
00:10
- 29 августа 2019
-
23:37
-
23:08
-
22:53
-
22:22
-
21:45
-
21:26
-
20:52
-
20:22
-
20:04
-
19:03
-
18:42
-
16:33
-
14:56
-
14:03
-
13:25
-
12:16
-
11:51
-
11:23
-
11:11
-
11:06
-
10:47
-
10:41
-
10:25
-
10:14
-
09:59
-
09:45
Партнерский контент