Надаль вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 3-й круг Открытого чемпионата США, не выходя на корт.



Соперником Надаля во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.



Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хён, который одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).



Ранее в 3-й круг US Open вышел Андрей Рублёв. Соперник россиянина Жиль Симон отказался продолжать борьбу в начале второго сета из-за повреждения. При этом первая партия закончилась со счётом 6:2 в пользу Рублёва. Следующим соперником Рублёва станет либо австралиец Ник Кирьос (28), либо француз Антуан Хон (WC), которые также сыграют завтра, 31 августа.