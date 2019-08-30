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Надаль вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма

Надаль вышел в 3-й круг US Open, не выиграв ни одного гейма
Теннис / US Open 2019 0

Испанец Рафаэль Надаль вышел в 3-й круг Открытого чемпионата США, не выходя на корт.

Соперником Надаля во 2-м раунде турнир был Танаси Коккинакис, однако австралийский теннисист снялся с соревнований из-за травмы правого плеча.

Следующим соперником Надаля станет представитель Южной Кореи Чхун Хён, который одолел испанца Фернандо Вердаско — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).

Ранее в 3-й круг US Open вышел Андрей Рублёв. Соперник россиянина Жиль Симон отказался продолжать борьбу в начале второго сета из-за повреждения. При этом первая партия закончилась со счётом 6:2 в пользу Рублёва. Следующим соперником Рублёва станет либо австралиец Ник Кирьос (28), либо француз Антуан Хон (WC), которые также сыграют завтра, 31 августа.

Рублёв вышел в 3-й круг US Open, его соперник снялся из-за проблем с шеей
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