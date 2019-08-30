15-летняя Гауфф впервые вышла в третий круг US Open и сыграет с Осакой

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата США, впервые вышла в третий круг, обыграв представительницу Венгрии Тимю Бабош (Q) со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.
Кори 9 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её 26-летней соперницы 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.
За выход в четвёртый круг соревнований Гауфф поспорит с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1).
US Open. Женщины. Второй круг
Каролина Возняцки (Дания, 19) — Даниэль Коллинз (США) — 4:6, 6:3, 6:4.
Осака является действующей чемпионкой US Open. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.
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