Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

15-летняя Гауфф впервые вышла в третий круг US Open и сыграет с Осакой

15-летняя Гауфф впервые вышла в третий круг US Open и сыграет с Осакой
Теннис / US Open 2019 0

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата США, впервые вышла в третий круг, обыграв представительницу Венгрии Тимю Бабош (Q) со счётом 6:2, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 23 минуты.

Кори 9 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её 26-летней соперницы 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Гауфф поспорит с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1).

US Open. Женщины. Второй круг
Каролина Возняцки (Дания, 19) — Даниэль Коллинз (США) — 4:6, 6:3, 6:4.

Осака является действующей чемпионкой US Open. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.

US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 02:25 МСК
Кори Гауфф
140
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
6 		4 6
2 		6 4
         
Тимя Бабош
112
Венгрия
Тимя Бабош
Т. Бабош
US Open (ж). 2-й круг
30 августа 2019, пятница. 02:20 МСК
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
4 		6 6
6 		3 4
         
Даниэль Коллинз
35
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
15-летняя Гауфф: надеюсь, мы с Потаповой будем играть в финалах
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент