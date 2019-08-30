Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под пятым номером, прокомментировал победу во втором круге над представителем Боливии Уго Дельеном со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.

«Это было нелегко. Первой сложностью стала перемена погоды. Вчера было очень влажно и холодно. Сегодня же стало жарко и сухо. Мне было нелегко почувствовать мяч особенно после того, как вчера мы провели 10 часов в раздевалке в ожидании игры. Это был непростой поединок со взлётами и падениями. Когда казалось, что победа близка, у меня начались судороги. Рад, что всё же сумел выиграть и выйти в следующий круг.

Если сыграю вечером, то у меня будет время на восстановление. Если нет, то повторю сказанное мною после игры: судороги — это не травма. Просто нужно расслабиться и хорошенько выспаться. Мы спортсмены, и на следующий день организм должен быть в порядке. Сейчас я устал, но завтра всё должно быть нормально", — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

Следующим соперником Даниила будет испанец Фелисьяно Лопес.