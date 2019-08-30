Конта рассказала, как ей удалось разгромить россиянку Гаспарян на US Open

Британская теннисистка Йоханна Конта прокомментировала победу над россиянкой Маргаритой Гаспарян во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 6:0. Поединок продолжался 54 минуты.

«Для нас, игроков, продолжительность матча не так важна. Ты либо проходишь дальше быстро, либо за три часа побеждаешь в трёх партиях. В любом случае радуешься победе. Конечно, хорошо провести на корте не так уж много времени. У тебя больше времени на подготовку к следующей встрече. Но я не считаю это решающим фактором.

В целом я осталась довольна уровнем своей игры. Я смогла быстро адаптироваться к игре соперницы. Все геймы этого матча складывались в мою пользу. Я осталась довольна своими действиями на корте.

Гаспарян играла достаточно плоско. Нам пришлось нелегко из-за ветра, но я смогла составить верный план и грамотно строила розыгрыши", — цитирует Конту официальный сайт турнира.

Конта разгромила Гаспарян во 2-м круге US Open, отдав россиянке только 1 гейм