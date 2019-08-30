Халеп — о проигрыше 116-й ракетке мира: в следующий раз я ей ничего не скажу

Румынка Симона Халеп, посеянная на Открытом чемпионате США под четвёртым номером, прокомментировала поражение во втором круге от 116-й ракетки мира американки Тэйлор Таунсенд со счётом 6:2, 3:6, 6:7 (4:7).
«Думаю, соперница сыграла прекрасно. В каждом розыгрыше она действовала с вдохновением. Она часто выходила к сетке и не допускала ошибок. Это невероятно. Также я слабо играла на приёме и не могла почувствовать ритм соперницы-левши. Её подача была не столь мощной, но я никак не могла почувствовать мяч.
Кроме того, я выбрала неправильную тактику. Может, мне стоило чаще использовать свечи, когда она шла вперёд. Я вообще не чувствовала вдохновения, но боролась. После того как я вернулась в игру, я думала, что выиграю этот матч. Иногда получается по-другому.
Я немного расстроена из-за тактики и того, как действовала на корте. Но это не драма. Тэйлор играла отлично. Она заслужила победу, потому что выложилась по полной. Она не думала о поражении и на сто процентов верила победу.
После поражения в Майами она подошла ко мне в раздевалке и спросила, в чём ей нужно прибавить, чтобы стать сильнее. Сегодня она это показала. В следующий раз я ей ничего не скажу", — цитирует Халеп официальный сайт турнира.
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