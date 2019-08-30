Путинцева — о победе над Соболенко: теперь я должна ей два ужина

Представительница Казахстана Юлия Путинцева прокомментировала победу над Ариной Соболенко из Беларуси во втором круге US Open со счётом 6:3, 7:6 (7:3). Перед игрой Арина рассказала, что Юлия задолжала ей ужин.
«Теперь я должна ей два ужина. Может, один даже для всей её команды, если она так решит. В начале года мы стали больше общаться с Ариной. Она очень смешная, у неё прекрасное чувство юмора. Она очень милая девушка. С ней приятно говорить не только о теннисе.
Я вчера предложила ей поужинать вместе, но она сказала, что сначала мы должны сыграть друг с другом. Мы договорились, что победительница матча всё оплатит. Хорошо иметь таких друзей, потому что некоторые слишком близко всё принимают к сердцу.
Что касается тай-брейка, то я всегда говорю: это лотерея. Шансы 50 на 50. Особенно с Ариной, которая может выполнять виннер за виннером, и ты ничего не можешь сделать. Остаётся лишь бороться за каждый мяч. В концовке мне удалось сохранить концентрацию и выиграть несколько отличных розыгрышей. Это и стало решающим", — цитирует Путинцеву официальный сайт тура.
Следующей соперницей Юлии будет хорватка Донна Векич.
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