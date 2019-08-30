Медведев сравнил себя с Марреем и Джоковичем

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих предпочтениях в стиле игры, после того как одержал победу над боливийцем Уго Дельеном в матче второго круга Открытого чемпионата США. Медведев, посеянный под пятым номером, выиграл встречу со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.



«Не могу сказать, что я самый сильный в физическом смысле. Но таков мой стиль игры, и я не могу изменить его. Одна из составляющих моей игры — стабильность, чтобы не допускать невынужденных ошибок и сделать так, чтобы первым ошибся соперник, даже если уже сделано 50 ударов.



Я никогда не хотел никого копировать. Мне нравилось смотреть за игрой Энди Маррея и Новака Джоковича. Сейчас можно видеть, что моя игра в некоторой степени напоминает их.

Конечно, до их уровня мне далеко. Но я многое вынес для себя, когда смотрел, как они играют друг против друга», — приводит слова Медведева Tennis World USA.



В третьем круге US Open в ночь с 30 на 31 августа мск Медведев сразится с испанцем Фелисьяно Лопесом.