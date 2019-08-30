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Медведев сравнил себя с Марреем и Джоковичем

Медведев сравнил себя с Марреем и Джоковичем
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих предпочтениях в стиле игры, после того как одержал победу над боливийцем Уго Дельеном в матче второго круга Открытого чемпионата США. Медведев, посеянный под пятым номером, выиграл встречу со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.

«Не могу сказать, что я самый сильный в физическом смысле. Но таков мой стиль игры, и я не могу изменить его. Одна из составляющих моей игры — стабильность, чтобы не допускать невынужденных ошибок и сделать так, чтобы первым ошибся соперник, даже если уже сделано 50 ударов.

Я никогда не хотел никого копировать. Мне нравилось смотреть за игрой Энди Маррея и Новака Джоковича. Сейчас можно видеть, что моя игра в некоторой степени напоминает их.

Конечно, до их уровня мне далеко. Но я многое вынес для себя, когда смотрел, как они играют друг против друга», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

В третьем круге US Open в ночь с 30 на 31 августа мск Медведев сразится с испанцем Фелисьяно Лопесом.

Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open
US Open (м). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 20:15 МСК
Уго Дельен
84
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
3 		5 7 3  
6 		7 5 6  
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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