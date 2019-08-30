116-я ракетка мира Таунсенд о победе над Халеп: её советы мне сегодня не помогли

116-я ракетка мира американка Тэйлор Таунсенд прокомментировала сенсационную победу над румынкой Симоной Халеп во втором круге US Open со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).

«Я трижды встречалась с ней, так что никакой тайны не было. Конечно, Симона была уверена в себе. Она выиграла Уимблдон, это непростая соперница. Но я поняла, что терять мне нечего. Я играла активно и делала то, что у меня получается лучше всего — выходы к сетке. Я выиграла много очков таким образом. Какие-то розыгрыши я проиграла, но в итоге была вознаграждена за старание.

Я прошла долгий путь. У меня много ненавистников, много людей, которые в меня не верят. Долгое время мне говорили, что я не смогу ничего добиться и не совершу прорыв. Но за последний год мне удалось убедить их в обратном.

Какой совет дала мне Симона в Майами? Когда я подошла к ней, у меня сердце выпрыгивало из груди, потому что обычно я так не делаю. Но что-то внутри меня требовало подойти и спросить. Она просто разбила меня в Майами, и я решила: «Ну его, пойду спрошу, как всё выглядело с её стороны».

Она дала мне несколько отличных советов. Но, если честно, Симона не сказала ничего нового. Однако мне было приятно услышать это от другого игрока, особенно такого уровня. Не могу сказать, что применила все её советы на тренировках, но её слова остались у меня в памяти. Помогли ли её советы сегодня? Нет", — цитирует Таунсенд официальный сайт турнира.

Следующей соперницей Тэйлор будет румынка Сорана Кырстя.