Возняцки рассказала, как ей удалось перевернуть ход матча с Коллинз

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Возняцки, получившая 19-й номер посева, победила со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.
После поражения в первом сете Возняцки выиграла пять геймов подряд на старте второй партии.
«Соперница хорошо начала матч. Она играла очень агрессивно. Я знала, что матч так и сложится. Мне просто надо было быть готовой к этому. Во втором сете я стала активнее заходить в корт и немного поменяла подачу. Считаю, это и сыграло решающую роль», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.
В третьем круге US Open Возняцки, ранее дважды выходившая в финал турнира, встретится с 15-м номером посева Бьянкой Андрееску из Канады.
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