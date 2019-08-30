Возняцки рассказала, как ей удалось перевернуть ход матча с Коллинз

Экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки прокомментировала победу над американкой Даниэль Коллинз в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису. Возняцки, получившая 19-й номер посева, победила со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.



После поражения в первом сете Возняцки выиграла пять геймов подряд на старте второй партии.



«Соперница хорошо начала матч. Она играла очень агрессивно. Я знала, что матч так и сложится. Мне просто надо было быть готовой к этому. Во втором сете я стала активнее заходить в корт и немного поменяла подачу. Считаю, это и сыграло решающую роль», — приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.



В третьем круге US Open Возняцки, ранее дважды выходившая в финал турнира, встретится с 15-м номером посева Бьянкой Андрееску из Канады.