Маррей уступил 240-й ракетке мира на турнире Надаля и пожаловался на судороги

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей не смог выйти в четвертьфинал хардового турнира Rafa Nadal Open на Мальорке, уступив 240-му номеру мировой классификации Маттео Виоле из Италии. В матче, продолжавшемся 2 часа 45 минут, Виола одержал победу со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).



В первом сете Маррей дважды взял подачу соперника, во втором сразу упустил инициативу, проиграв первые три гейма, а в третьем начал со счёта 0:2, затем отыгрался, но всё же уступил на тай-брейке.



«Мышцы сводит судорогой, я очень устал. Но мне понравилось выступать здесь. Хотелось бы сыграть побольше матчей, но и так неплохо. До этого я сыграл два матча, в которых был достаточно конкурентен, но в физическом плане мне надо прибавлять», — цитирует Маррея The Independent.



32-летний Маррей, продолжающий восстанавливаться после операции на бедре в начале 2019 года, выступил на челленджере впервые с 2005 года.

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