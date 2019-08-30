Бертенс рассказала, как ей удалось одолеть Павлюченкову на US Open
Голландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге US Open со счётом 7:5, 6:4.
«У нас всегда получаются прекрасные битвы. Противостоять Насте всегда нелегко. Никогда не знаешь, как всё получится, так как она играет агрессивно.
В отличие от соперницы, я не очень хорошо начала матч. Но при счёте 2:5 я сумела перевернуть ход встречи. После этого она стала чаще ошибаться, а я больше поверила в себя.
В начале второго сета у меня были шансы, но я их не использовала. Затем я опять стала уступать в счёте. Но со счёта 1:4 я боролась за каждое очко и здорово подавала", — приводит слова Бертенс официальный сайт тура.
За выход в четвёртый раунд Кики поспорит с немкой Юлией Гёргес.
Павлюченкова не подала на сет и в двух партиях проиграла Бертенс на US Open
Павлюченкова: матч с Бертенс будет тяжёлым. Хотя, кто его знает…
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