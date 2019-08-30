Осака — о победе над Линетт: в нужный момент всегда удавалось перестроиться

Первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над полькой Магдой Линетт в матче второго круга Открытого чемпионата США. Осака справилась с соперницей за 1 час 12 минут (6:2, 6:4), причём во втором сете японке пришлось отыгрываться со счёта 0:3.



«Мне кажется, в определённых моментах я играла очень хорошо. Конечно, были эпизоды, когда я играла не так хорошо, как хотела. Но главным для меня стало то, что мне удавалось перестраиваться, как только я обнаруживала, что что-то идёт не так.



Я просто приказала себе посмотреть в зеркало и вспомнить, что я должна быть агрессивнее. Именно в этом компоненте я и прибавила по ходу второго сета», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.



В третьем круге US Open Осаку ожидает встреча с 15-летней американкой Кори Гауфф, которая в матче второго круга переиграла Тимю Бабош из Венгрии.

15-летняя Гауфф впервые вышла в третий круг US Open и сыграет с Осакой