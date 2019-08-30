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Осака — о победе над Линетт: в нужный момент всегда удавалось перестроиться

Осака — о победе над Линетт: в нужный момент всегда удавалось перестроиться
Теннис / US Open 2019 0

Первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака прокомментировала победу над полькой Магдой Линетт в матче второго круга Открытого чемпионата США. Осака справилась с соперницей за 1 час 12 минут (6:2, 6:4), причём во втором сете японке пришлось отыгрываться со счёта 0:3.

«Мне кажется, в определённых моментах я играла очень хорошо. Конечно, были эпизоды, когда я играла не так хорошо, как хотела. Но главным для меня стало то, что мне удавалось перестраиваться, как только я обнаруживала, что что-то идёт не так.

Я просто приказала себе посмотреть в зеркало и вспомнить, что я должна быть агрессивнее. Именно в этом компоненте я и прибавила по ходу второго сета», — цитирует Осаку официальный сайт WTA.

В третьем круге US Open Осаку ожидает встреча с 15-летней американкой Кори Гауфф, которая в матче второго круга переиграла Тимю Бабош из Венгрии.

15-летняя Гауфф впервые вышла в третий круг US Open и сыграет с Осакой
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 20:00 МСК
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
2 		4  
         
Магда Линетт
53
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
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