Победы Медведева и Кирьоса, 2-й подряд пятисетовик А. Зверева — в обзоре US Open
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под пятым номером, в матче второго круга обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.
Немец Александр Зверев (6) сломил сопротивление хозяина кортов Фрэнсиса Тиафо — 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3. Австралийский теннисист Ник Кирьос (28) победил француза Антуана Хона, получившего уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 6:2, 6:4. Хорват Марин Чилич (22) оказался сильнее немца Седрик-Марселя Штебе — 4:6, 6:3, 7:5, 6:3.
Чхун Хён из Южной Кореи одолел испанца Фернандо Вердаско (32) — 1:6, 2:6, 7:5, 6:3, 7:6 (7:3).
Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».
Действующим чемпионом турнира является серб Новак Джокович.
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