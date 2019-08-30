Поражения Гаспарян и Халеп, победа Осаки — в обзоре матчей US Open
Российская теннисистка Маргарита Гаспарян смогла взять всего один гейм у британки Йоханны Конты (16) в матче второго круга Открытого чемпионата США. Конта разгромила соперницу всего за 56 минут: 6:1, 6:0.
Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп, посенная под четвёртым номером, уступила американке Тэйлор Таунсенд, которая пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Таунсенд победила со счётом 2:6, 6:3, 7:6 (7:4).
Первая ракетка мира Наоми Осака из Японии сломила сопротивление польки Магды Линетт: 6:2, 6:4.
Видеообзор матчей второго круга US Open смотрите на «Чемпионате».
Осака является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале она победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.
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