Медведев: перед началом US Open все говорили, что я один из фаворитов
Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный на Открытом чемпионате США под пятым номером, рассказал о настрое на турнир. Во втором круге он одержал победу над представителем Боливии Уго Дельеном со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3.
«Я стараюсь двигаться вперёд матч за матчем. Перед началом US Open все говорили, что я один из фаворитов. Поэтому я неосознанно всё же посмотрел на сетку в ожидании второй недели. Но я всё равно стараюсь убеждать себя идти от игры к игре. Мне предстоит сложный матч с Фелисьяно Лопесом, который вновь проводит отличный сезон. Он никогда не устаёт.
В матче с Дельеном были взлёты и падения, уровень игры был не самый высокий. Но самое важное в подобных матчах — это победа", — цитирует Медведева пресс-служба турнира.
Медведев прокомментировал выход в третий круг US Open
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