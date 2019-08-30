Андрееску эмоционально отреагировала на новость о своём прорыве в рейтинге

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску была поражена, когда на пресс-конференции после матча второго круга Открытого чемпионата США с бельгийкой Кирстен Флипкенс ей сказали, что в текущем рейтинге WTA она поднялась в топ-10.

«Благодаря этой победе я вошла в топ-10? Что? Вы шутите? Серьёзно? Я действительно близка к этому? Вау, дайте мне секунду. Вау. Я не слежу за этими вещами. Я концентрируюсь на своей игре, но это просто вау. Это всё, что я могу сказать сейчас. Я покраснела? Немного? Я просто поражена», — приводит слова Андрееску официальный сайт турнира.

В текущем рейтинге Андрееску поднялась с 15-й на 9-ю строчку. В третьем круге US Open она сыграет с представительницей Дании Каролиной Возняцки.