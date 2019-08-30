Андрееску эмоционально отреагировала на новость о своём прорыве в рейтинге
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску была поражена, когда на пресс-конференции после матча второго круга Открытого чемпионата США с бельгийкой Кирстен Флипкенс ей сказали, что в текущем рейтинге WTA она поднялась в топ-10.
«Благодаря этой победе я вошла в топ-10? Что? Вы шутите? Серьёзно? Я действительно близка к этому? Вау, дайте мне секунду. Вау. Я не слежу за этими вещами. Я концентрируюсь на своей игре, но это просто вау. Это всё, что я могу сказать сейчас. Я покраснела? Немного? Я просто поражена», — приводит слова Андрееску официальный сайт турнира.
В текущем рейтинге Андрееску поднялась с 15-й на 9-ю строчку. В третьем круге US Open она сыграет с представительницей Дании Каролиной Возняцки.
С. Уильямс: я фанатею от Андрееску
- 30 августа 2019
-
12:24
-
12:08
-
11:57
-
11:33
-
11:12
-
11:08
-
10:30
-
10:22
-
10:04
-
09:57
-
09:39
-
09:35
-
09:24
-
09:04
-
08:36
-
08:26
-
08:16
-
08:06
-
07:56
-
07:47
-
07:24
-
01:53
-
01:43
-
01:28
-
01:04
-
00:36
-
00:10
- 29 августа 2019
-
23:37
-
23:08
-
22:53
-
22:22
-
21:45
-
21:26
-
20:52
-
20:22
Партнерский контент