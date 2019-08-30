Эванс — о матче с Федерером: я избавился от мысли, что победить его невозможно

Британский теннисист Даниэль Эванс рассказал о настрое на матч со швейцарцем Роджером Федерером в третьем круге Открытого чемпионата США.

«Я был благодарен за возможность потренироваться с ним. Благодаря этому я в хорошей форме вошёл в грунтовый и травяной сезон. Но я бы скорее предпочёл другого соперника сейчас. Однако это будет ещё одна возможность встретиться с Роджером и проверить себя.

Мне нужно выйти на корт с мыслями о том, что я могу победить его. Нет смысла выходить, если не верить в победу над ним. Это просто очередной матч. Мне нужно подготовиться как следует.

Я избавился от мысли: «Это Роджер, победить его невозможно». Мне нужно выйти на игру с верой в свои силы", — цитирует Эванса Sports Mole.