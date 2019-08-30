Эванс — о матче с Федерером: я избавился от мысли, что победить его невозможно
Британский теннисист Даниэль Эванс рассказал о настрое на матч со швейцарцем Роджером Федерером в третьем круге Открытого чемпионата США.
«Я был благодарен за возможность потренироваться с ним. Благодаря этому я в хорошей форме вошёл в грунтовый и травяной сезон. Но я бы скорее предпочёл другого соперника сейчас. Однако это будет ещё одна возможность встретиться с Роджером и проверить себя.
Мне нужно выйти на корт с мыслями о том, что я могу победить его. Нет смысла выходить, если не верить в победу над ним. Это просто очередной матч. Мне нужно подготовиться как следует.
Я избавился от мысли: «Это Роджер, победить его невозможно». Мне нужно выйти на игру с верой в свои силы", — цитирует Эванса Sports Mole.
Федерер: сейчас я играю на низком уровне и слишком много ошибаюсь
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