Суарес-Наварро оштрафована на $ 40 тыс. за отказ от борьбы в матче US Open

Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро (28), снявшаяся в ходе матча первого круга Открытого чемпионата США с представительницей Венгрии Тимей Бабош (Q), оштрафована на $ 40 тыс. за то, что «не прикладывала должных усилий на корте», сообщает AP. Карла прекратила борьбу из-за повреждения нижней части спины. За поражение в первом круге US Open она получила $ 58 тыс. призовых.



Главный судья турнира Зорен Фримель заявил, что действия Суарес-Наварро на корте не «соответствовали профессиональным стандартам».

В начале августа Суарес-Наварро снялась по ходу встречи второго раунда турнира в Торонто с эстонкой Анетт Контавейт.



В июне американка Анна Татишвили была оштрафована на всю сумму призовых на «Ролан Гаррос», но это решение было отменено. На Уимблдоне всех призовых лишили австралийца Бернарда Томича.