Кирьос: де Минор — кошмар для cоперников

Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил выступление на Открытом чемпионате США соотечественников — Алекса де Минора и Алексея Попырина. Кирьос в третьем круге сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, де Минор — с японцем Кеем Нисикори, а Попырин — с итальянцем Маттео Берреттини.

«От де Минора я меньшего и не ждал, он настоящий боец. Алекс может побеждать очень сильных игроков. Когда я вижу, как он проходит по турнирной сетке, то знаю, что де Минор — кошмар для соперников.



Попырин одержал прекрасную победу сегодня. Кукушкин — очень смекалистый ветеран. Я не удивлён, что эти парни одерживают победы. Они способны на многое", — приводит слова Кирьоса официальный сайт US Open.

Турнир завершится 8 сентября.

Кирьос поделился ожиданиями от матча с Рублёвым на US Open