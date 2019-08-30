Кирьос: де Минор — кошмар для cоперников
Австралийский теннисист Ник Кирьос оценил выступление на Открытом чемпионате США соотечественников — Алекса де Минора и Алексея Попырина. Кирьос в третьем круге сыграет с россиянином Андреем Рублёвым, де Минор — с японцем Кеем Нисикори, а Попырин — с итальянцем Маттео Берреттини.
«От де Минора я меньшего и не ждал, он настоящий боец. Алекс может побеждать очень сильных игроков. Когда я вижу, как он проходит по турнирной сетке, то знаю, что де Минор — кошмар для соперников.
Попырин одержал прекрасную победу сегодня. Кукушкин — очень смекалистый ветеран. Я не удивлён, что эти парни одерживают победы. Они способны на многое", — приводит слова Кирьоса официальный сайт US Open.
Турнир завершится 8 сентября.
Кирьос поделился ожиданиями от матча с Рублёвым на US Open
Кирьос вышел в третий круг US Open, где сыграет с Рублёвым
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