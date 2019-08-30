Бублик установил антирекорд US Open

Представитель Казахстана Александр Бублик в поединке второго круга Открытого чемпионата США установил антирекорд по количеству двойных ошибок в победном матче — 26. Он в пяти сетах выиграл у итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 6:7 (3:7), 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.
Ранее Гаэль Монфис, Гильермо Кория и Грег Руседски побеждали с 23 двойными ошибками, информирует пресс-служба ATP.
За выход в четвёртый круг соревнований Бублик поборется с Пабло Андухаром из Испании. Игра состоится завтра, 31 августа. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.
Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США завершатся 8 сентября.
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