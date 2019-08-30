Гауфф – самая молодая участница третьего круга US Open после Курниковой

15-летняя американка Коко Гауфф, победившая венгерку Тимю Бабош во втором раунде Открытого чемпионата США со счётом 6:2, 4:6, 6:4, стала самой молодой участницей третьего круга турнира после россиянки Анны Курниковой.
На текущий момент Гауфф 15 лет и 178 дней. Курникова выступала на US Open 1996, когда ей было 15 лет и 93 дня.
Следующей соперницей американки станет первая ракетка мира японка Наоми Осака.
Напомним, Гауфф проводит второй «Большой шлем» в карьере. Первым был Уимблдон, где она дошла до 1/8 финала, проиграв румынке Симоне Халеп.
Осака является действующей чемпионкой Открытого чемпионата США. В прошлогоднем финале она нанесла поражение американке Серене Уильямс. В этом году соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.
- 30 августа 2019
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