Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Лоренци на US Open обыграл двух соперников, которые в сумме младше него

Лоренци на US Open обыграл двух соперников, которые в сумме младше него
Теннис / US Open 2019 0

37-летний итальянец Паоло Лоренци, вышедший в третий круг Открытого чемпионата США, установил рекорд. По ходу турнира он победил двух соперников, суммарный возраст которых меньше его — 16-летнего американца Захари Швайду и 19-летнего серба Миомира Кецмановича.

Напомним, на US Open 2019 Лоренци попал в основную сетку в качестве лаки-лузера. Он пробился в третий круг в третий раз в карьере. Итальянец не проходил так далеко ни на одном другом турнире «Большого шлема».

За выход в четвёртый круг Лоренци поборется с 34-летним швейцарцем Стэном Вавринкой.

Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США завершатся 8 сентября.

Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент