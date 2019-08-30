Лоренци на US Open обыграл двух соперников, которые в сумме младше него

37-летний итальянец Паоло Лоренци, вышедший в третий круг Открытого чемпионата США, установил рекорд. По ходу турнира он победил двух соперников, суммарный возраст которых меньше его — 16-летнего американца Захари Швайду и 19-летнего серба Миомира Кецмановича.

Напомним, на US Open 2019 Лоренци попал в основную сетку в качестве лаки-лузера. Он пробился в третий круг в третий раз в карьере. Итальянец не проходил так далеко ни на одном другом турнире «Большого шлема».

За выход в четвёртый круг Лоренци поборется с 34-летним швейцарцем Стэном Вавринкой.

Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США завершатся 8 сентября.