Лоренци на US Open обыграл двух соперников, которые в сумме младше него
37-летний итальянец Паоло Лоренци, вышедший в третий круг Открытого чемпионата США, установил рекорд. По ходу турнира он победил двух соперников, суммарный возраст которых меньше его — 16-летнего американца Захари Швайду и 19-летнего серба Миомира Кецмановича.
Напомним, на US Open 2019 Лоренци попал в основную сетку в качестве лаки-лузера. Он пробился в третий круг в третий раз в карьере. Итальянец не проходил так далеко ни на одном другом турнире «Большого шлема».
За выход в четвёртый круг Лоренци поборется с 34-летним швейцарцем Стэном Вавринкой.
Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США завершатся 8 сентября.
- 30 августа 2019
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