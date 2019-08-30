Каролина Плишкова в упорной борьбе вышла в четвёртый круг US Open

Чешка Каролина Плишкова одержала победу в третьем раунде Открытого чемпионата США. Она в трёх сетах выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.

Обе спортсменки выполнили по 10 эйсов и допустили по 6 двойных ошибок. Плишкова реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. В активе её соперницы 5 сделанных брейков. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Плишкова поборется с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 16) — Чжан Шуай (Китай, 33).

Первая ракетка мира японка Наоми Осака является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она взяла верх над американкой Сереной Уильямс со счётом 6:2, 6:4.