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Каролина Плишкова в упорной борьбе вышла в четвёртый круг US Open

Каролина Плишкова в упорной борьбе вышла в четвёртый круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Чешка Каролина Плишкова одержала победу в третьем раунде Открытого чемпионата США. Она в трёх сетах выиграла у представительницы Туниса Онс Жабер со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 15 минут.

Обе спортсменки выполнили по 10 эйсов и допустили по 6 двойных ошибок. Плишкова реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. В активе её соперницы 5 сделанных брейков. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Плишкова поборется с победительницей матча Йоханна Конта (Великобритания, 16) — Чжан Шуай (Китай, 33).

Первая ракетка мира японка Наоми Осака является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она взяла верх над американкой Сереной Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2019, пятница. 18:15 МСК
Онс Жабер
62
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
       
1 		6 4
6 		4 6
         
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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