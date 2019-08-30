А. Зверев: что можно делать в туалете 12 минут?

Немецкий теннисист Александр Зверев, победивший во втором круге Открытого чемпионата США американца Фрэнсиса Тиафо со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3, выразил недовольство длительным отсутствием соперника на корте во время паузы.

«Надеюсь, что-то изменится. Не хочу, чтобы у молодых игроков создавался имидж, будто мы любыми способами пытаемся сбить соперника с ритма. Он нарушил мой темп, ушёл с корта на 12 минут, а это немало. Не знаю, что можно делать столько времени в туалете? Так чаще поступают молодые теннисисты, и я не одобряю такое поведение. Более опытные игроки так не делают. Если Надаль или Федерер уходят в туалет, они возвращаются через несколько минут», – приводит слова Зверева пресс-служба соревнований.

В третьем круге US Open Зверев сыграет с Аляжем Бедене из Словении. Матч запланирован на 31 августа.