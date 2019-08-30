Федерер одержал разгромную победу в третьем круге Открытого чемпионата США
Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в четвёртый раунд US Open. 38-летний спортсмен в трёх сетах легко обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.
Федерер выполнил 10 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Его соперник не подавал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.
За выход в четвертьфинал уроженец Базеля поборется либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, либо с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира серб Новак Джокович.
US Open. Мужчины. Третий круг
Алекс де Минор (Австралия) – Кей Нисикори (Япония, 7) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:3.
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2019, пятница. 19:10 МСК
3
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|2
|1
58
Даниэль Эванс
Д. Эванс
- 30 августа 2019
-
21:46
-
21:20
-
20:53
-
20:34
-
19:52
-
19:08
-
18:53
-
18:18
-
17:44
-
17:22
-
16:28
-
15:45
-
14:16
-
13:48
-
12:24
-
12:08
-
11:57
-
11:33
-
11:12
-
11:08
-
10:30
-
10:22
-
10:04
-
09:57
-
09:39
-
09:35
-
09:24
-
09:04
-
08:36
-
08:26
-
08:16
-
08:06
-
07:56
-
07:47
-
07:24
Партнерский контент