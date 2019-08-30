Федерер одержал разгромную победу в третьем круге Открытого чемпионата США

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в четвёртый раунд US Open. 38-летний спортсмен в трёх сетах легко обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Федерер выполнил 10 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Его соперник не подавал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал уроженец Базеля поборется либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, либо с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

US Open. Мужчины. Третий круг

Алекс де Минор (Австралия) – Кей Нисикори (Япония, 7) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:3.