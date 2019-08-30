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Федерер одержал разгромную победу в третьем круге Открытого чемпионата США

Федерер одержал разгромную победу в третьем круге Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в четвёртый раунд US Open. 38-летний спортсмен в трёх сетах легко обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты.

Федерер выполнил 10 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 7 брейк-пойнтов из 14. Его соперник не подавал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал уроженец Базеля поборется либо с испанцем Пабло Карреньо-Бустой, либо с представителем Бельгии Давидом Гоффеном.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира серб Новак Джокович.

US Open. Мужчины. Третий круг
Алекс де Минор (Австралия) – Кей Нисикори (Япония, 7) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:3.

US Open (м). 3-й круг
30 августа 2019, пятница. 19:10 МСК
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
           
6 		6 6    
2 		2 1    
             
Даниэль Эванс
58
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
US Open (м). 3-й круг
30 августа 2019, пятница. 18:15 МСК
Алекс де Минор
38
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
           
6 		6 2 6  
2 		4 6 3  
             
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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