Нисикори после поражения на US Open уступит седьмое место рейтинга ATP Циципасу

Японец Кей Нисикори, проигравший австралийцу Алексу де Минору со счётом 2:6, 4:6, 6:2, 3:6 в третьем круге Открытого чемпионата США, ухудшит свои позиции в обновлённом рейтинге ATP.

Нисикори, который в прошлом году дошёл до полуфинала US Open, уступит седьмую строчку рейтинга греку Стефаносу Циципасу.

Де Минор впервые за 12 матчей обыграл игрока из топ-10. Он дебютирует в четвёртом круге турнира «Большого шлема». Его следующим соперником станет либо болгарин Григор Димитров, либо поляк Камиль Майхшак.

Действующим победителем US Open является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США завершатся 8 сентября.