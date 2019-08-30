Кузнецова: при первой встрече с Сереной мне надо было памперс подкладывать

Россиянка Светлана Кузнецова рассказала, как начала дружить с американской теннисисткой Сереной Уильямс.

«В 16 лет я играла в паре с Арантой Санчес. И на втором турнире увидела, что во втором круге мы играем с Сереной и Мартиной Навратиловой. У меня, конечно, не то что коленки затряслись — практически памперс надо было подкладывать. Мы выиграли тот матч, но меня Серена простреляла. Она так запугивает, это часть процесса. Поэтому, когда выходят играть с Сереной, половина матча заранее уже проиграна. Она это знает и на психологическом уровне подавляет.

Помню, с Сереной мы начали нормально общаться на итоговом турнире, когда всё закончилось. Там была вечеринка игроков, мы уже вылетели из наших групп, и Серена меня куда-то позвала. Так получилось, что пару вечеров мы провели вместе.

Когда Серена проигрывает, она какое-то время не общается с тобой. Какие-то моменты надо сглаживать. На Уимблдоне был момент: я какое-то интервью давала и сказала что-то про костюм кошки, в котором она играла на «Ролан Гаррос». Сказала, что никому нельзя, а Серене — можно. Она этого заслуживает, ей делают исключение — таким был мой посыл. Но журналисты всё это перекрутили. И я давала это интервью полгода назад, а потом захожу в «Твиттер», и мне SerenaArmy написала такого… Серену с того момента я не видела. Приехала на Уимблдон, увидела её в раздевалке. Подошла на опережение, говорю: «Серена, послушай, такой был момент». Она сказала, что не поняла ничего, но видела мой пост. Сказала, чтобы я не переживала, всё нормально. Мы с ней здорово поговорили", — заявила Кузнецова в интервью Eurosport.