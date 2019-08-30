Серена Уильямс успешно преодолела третий круг US Open 2019

В третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису американка Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером, в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Уильямс выполнила 5 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. В активе Муховой 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 1 сделанный брейк. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Серена поборется с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла С. Уильямс.

US Open. Женщины. Третий круг

Мария Саккари (Греция, 30) — Эшли Барти (Австралия, 2) — 5:7, 3:6.