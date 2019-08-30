Серена Уильямс успешно преодолела третий круг US Open 2019
В третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису американка Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером, в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
Уильямс выполнила 5 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. В активе Муховой 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 1 сделанный брейк. Ранее теннисистки не встречались.
За выход в четвертьфинал Серена поборется с представительницей Хорватии Петрой Мартич.
Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла С. Уильямс.
US Open. Женщины. Третий круг
Мария Саккари (Греция, 30) — Эшли Барти (Австралия, 2) — 5:7, 3:6.
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2019, пятница. 21:15 МСК
8
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
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44
Каролина Мухова
К. Мухова
- 30 августа 2019
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