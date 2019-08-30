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Серена Уильямс успешно преодолела третий круг US Open 2019

Серена Уильямс успешно преодолела третий круг US Open 2019
Теннис / US Open 2019 0

В третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису американка Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером, в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.

Уильямс выполнила 5 эйсов, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. В активе Муховой 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 1 сделанный брейк. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в четвертьфинал Серена поборется с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Действующей чемпионкой US Open является первая ракетка мира японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла С. Уильямс.

US Open. Женщины. Третий круг
Мария Саккари (Греция, 30) — Эшли Барти (Австралия, 2) — 5:7, 3:6.

US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2019, пятница. 21:15 МСК
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
3 		2  
         
Каролина Мухова
44
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
US Open (ж). 3-й круг
30 августа 2019, пятница. 20:20 МСК
Мария Саккари
29
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
5 		3  
7 		6  
         
Эшли Барти
2
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
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