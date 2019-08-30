Кузнецова: так и не поняла, знает меня Месси или нет
Российская теннисистка Светлана Кузнецова вспомнила, как в марте 2019 года побывала на матче чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Эспаньол» и встретилась с нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.
«Мы не особо общались, если честно. В прошлый раз спросил, кто мой любимый футболист. Я говорю, что нравится Неймар. А он: «Приходи, попинаешь с ним мяч». Я отвечаю: «Ну хорошо».
Потом через какое-то время подумала, почему не пошла. Но я тогда сильно готовилась к «Ролан Гаррос» и забыла.
А с Месси мы просто сфотографировались. Его много людей ждали. Я не поняла, знает он меня или не знает. Мне было всё равно. Эта фотография чисто для «Инстаграма», — заявила Кузнецова в интервью Eurosport.
Кузнецова: при первой встрече с Сереной мне надо было памперс подкладывать
- 30 августа 2019
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