Кузнецова: так и не поняла, знает меня Месси или нет

Российская теннисистка Светлана Кузнецова вспомнила, как в марте 2019 года побывала на матче чемпионата Испании по футболу «Барселона» — «Эспаньол» и встретилась с нападающим каталонского клуба Лионелем Месси.

«Мы не особо общались, если честно. В прошлый раз спросил, кто мой любимый футболист. Я говорю, что нравится Неймар. А он: «Приходи, попинаешь с ним мяч». Я отвечаю: «Ну хорошо».

Потом через какое-то время подумала, почему не пошла. Но я тогда сильно готовилась к «Ролан Гаррос» и забыла.

А с Месси мы просто сфотографировались. Его много людей ждали. Я не поняла, знает он меня или не знает. Мне было всё равно. Эта фотография чисто для «Инстаграма», — заявила Кузнецова в интервью Eurosport.