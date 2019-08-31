Супруга Джоковича будет варить мыло из своего грудного молока
Елена Джокович, жена сербского теннисиста Новака Джоковича, заявила о том, что собирается изготавливать косметику из собственного грудного молока.
«После нескольких месяцев отдыха я вернулась домой и увидела множество упаковок с грудным молоком. Не могла поверить, что они не все использованы. Мне сказали, что их надо выбросить, а я не могу так поступить.
К счастью, этому молоку можно найти применение – делать из него мыло, косметику и средства для купания. Я хочу этим заняться", – цитирует Елену Джокович The Sun.
Новак Джокович выступает на Открытом чемпионате США, где ранее вышел в третий круг. Его следующим соперником является американец Денис Кудла. Напомним, уроженец Белграда выиграл прошлогодний US Open.
Джокович рассказал, что хотел бы изменить в теннисе
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