Кирьос: у Рублёва большое будущее

Австралиец Ник Кирьос со счётом 6:4, 6:2, 6:4 обыграл француза Антуана Хона во втором круге US Open и в следующем матче встретится с третьей ракеткой России Андреем Рублёвым.
«Матч с Хоном был весёлым. Мне нравится играть на этом стадионе. Я думаю, что это может быть мой второй или третий матч здесь. Сегодня вечером было тяжело. Он молодой оппонент, которого я не очень-то знаю. Но я хорошо сыграл. Очень доволен моим выступлением.
Что касается моего воротника, то судьи видимо подумали, что это был лозунг, но это не так. Это не было связано с маркетингом. Это был просто элемент дизайна.
Я думаю, что судьи, должно быть, расценили это неправильно. Просто возникла путаница, вот и всё. Уже всё прояснилось. Я могу носить свою одежду. Я могу носить этот воротник.
Рублёв? Очень хороший игрок, молодой и бесстрашный. Мощно играет справа и слева. Отлично провел последние пару недель, победил Роджера. У него большое будущее.
Не собираюсь сильно задумываться. Завтра парный матч. Но я играл с ним в Москве, и это было невероятно тяжело. Так что и сейчас будет непросто», – приводит слова Кирьоса пресс-служба US Open.
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