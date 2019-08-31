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Свитолина обыграла Ястремскую в третьем раунде US Open

Свитолина обыграла Ястремскую в третьем раунде US Open
Теннис / US Open 2019 0

Украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде Открытого чемпионата США. Она в двух сетах выиграла у соотечественницы Даяны Ястремской со счётом 6:2, 6:0. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Свитолина выполнила 5 эйсов и допустила 4 двойных ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. В активе Ястремской 5 двойных ошибок, 2 выигранных гейма, 13 набранных очков и 2 выигранных гейма на подаче.

За выход в четвертьфинал Свитолина поборется с победительницей матча Софья Кенин (США) — Мэдисон Кис (США).

Первая ракетка мира японка Наоми Осака является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она взяла верх над американкой Сереной Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

US Open (ж). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 02:20 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
2 		0  
         
Даяна Ястремская
32
Украина
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