Свитолина обыграла Ястремскую в третьем раунде US Open

Украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем раунде Открытого чемпионата США. Она в двух сетах выиграла у соотечественницы Даяны Ястремской со счётом 6:2, 6:0. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



Свитолина выполнила 5 эйсов и допустила 4 двойных ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 6. В активе Ястремской 5 двойных ошибок, 2 выигранных гейма, 13 набранных очков и 2 выигранных гейма на подаче.



За выход в четвертьфинал Свитолина поборется с победительницей матча Софья Кенин (США) — Мэдисон Кис (США).



Первая ракетка мира японка Наоми Осака является действующей чемпионкой турнира. В прошлогоднем финале она взяла верх над американкой Сереной Уильямс со счётом 6:2, 6:4.

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