Джокович поругался со зрителем во время тренировки

Действующий чемпион US Open Новак Джокович во время тренировки перед игрой против Дениса Кудлы вступил в словесную перепалку со зрителем. У серба по ходу турнира уже возникали проблемы с левым плечом, поэтому свою тренировку он вынужден был начать на два часа позже, чем было запланировано, сообщает Bloomberg.



В начале тренировки Новак услышал, как с трибун кто-то крикнул ему: «Можете тебе стоит сняться с соревнований?».



Джокович подошёл к зрительским трибунам и о чём-то говорил с кричавшим зрителем, закончив беседу словами: «Я тебя потом найду. Поверь мне, я тебя обязательно найду».

Ранее Новак подтвердил, что ему делали УЗИ левого плеча, но никаких повреждений выявлено не было, поэтому серб принял решение продолжать борьбу за Большой Шлем.

Видео можно посмотреть на странице Sridhar Natarajan в «Твиттере».