Турсунов больше не тренирует Соболенко

Россиянин Дмитрий Турсунов подтвердил, что больше не является тренером Арины Соболенко.



«Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года – самый весёлый и интересный период в моей жизни. Что это было за время! Это был поистине лучший период, когда я нашёл себя и своё предназначение.



Знаю, что иногда было трудно, но всё равно очень тяжело с этим прощаться. С радостью могу посмотреть назад и сказать, что я сделал всё возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше.



Всего тебе наилучшего в будущем, Тигр», – написал Турсунов в «Инстаграме».



Под руководством Турсунова Соболенко выиграла первые три титула в карьере и поднялась в рейтинге из топ-50 в топ-10. В турнире US Open 2019 Арина дошла до второго круга, где проиграла Юлии Путинцевой.





Соболенко: пару месяцев назад думала, что доверяю Турсунову. Но всё было не так