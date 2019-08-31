Турсунов больше не тренирует Соболенко

Россиянин Дмитрий Турсунов подтвердил, что больше не является тренером Арины Соболенко.
«Хочу поблагодарить тебя за прошедшие полтора года – самый весёлый и интересный период в моей жизни. Что это было за время! Это был поистине лучший период, когда я нашёл себя и своё предназначение.
Знаю, что иногда было трудно, но всё равно очень тяжело с этим прощаться. С радостью могу посмотреть назад и сказать, что я сделал всё возможное, и мне грустно, что я не смог сделать больше.
Всего тебе наилучшего в будущем, Тигр», – написал Турсунов в «Инстаграме».
Под руководством Турсунова Соболенко выиграла первые три титула в карьере и поднялась в рейтинге из топ-50 в топ-10. В турнире US Open 2019 Арина дошла до второго круга, где проиграла Юлии Путинцевой.
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