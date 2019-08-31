Джокович победил Кудлу и вышел в четвёртый круг US Open

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвёртый раунд US Open. Действующий чемпион турнира обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Матч прошёл на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



Джокович выполнил 6 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9, выиграл 18 геймов, из которых 3 подряд, набрал 68 очков на подаче. Его соперник выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, выиграл 9 геймов и набрал 53 очка на подаче.



За выход в четвертьфинал Новак поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой.



Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, первой ракеткой мира, а также первым теннисистом, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс».

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