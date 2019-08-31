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Джокович победил Кудлу и вышел в четвёртый круг US Open

Джокович победил Кудлу и вышел в четвёртый круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Сербский теннисист Новак Джокович пробился в четвёртый раунд US Open. Действующий чемпион турнира обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Матч прошёл на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Джокович выполнил 6 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9, выиграл 18 геймов, из которых 3 подряд, набрал 68 очков на подаче. Его соперник выполнил 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки, выиграл 9 геймов и набрал 53 очка на подаче.

За выход в четвертьфинал Новак поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Новак Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата США, первой ракеткой мира, а также первым теннисистом, побеждавшим на всех девяти турнирах серии «Мастерс».

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 04:00 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
           
6 		6 6    
3 		4 2    
             
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