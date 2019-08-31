Федерер: я ничего не прошу у организаторов US Open

Британец Даниэль Эванс, в третьем круге US Open проигравший Роджеру Федереру со счётом 2:6, 2:6, 1:6, обвинил Роджера Федерера в лоббировании своих интересов через организаторов турнира.
Матч Эванс — Федерер проходил в пятницу первым запуском. С момента окончания последнего матча Эванса прошло менее суток, тогда как у Федерера было почти двое суток для отдыха перед встречей с британцем.
«Мне было очень тяжело играть. Но это не первый случай, когда игрок с более высоким рейтингом имеет, скажем так, влияние на организацию турнира. И, конечно, турнир хочет Роджера. Им лучше, чтобы Роджер прошёл дальше, а не я. Так что это всё понятно», – приводит слова Эванса Tennis 365.
«Я не помню, чтобы я что-то просил у организаторов. Не знаю, просила ли моя команда. Наверное, вопросы о некоторых предпочтениях были. Но это не значит, что «Роджер попросил, Роджер получил». Лучше бы всем запомнить это, поскольку я слишком часто слышу подобное дерьмо. Я устал постоянно слышать критику, что я всё решаю через организаторов. Решают всё организаторы и телеканалы.
Я и другие игроки могут высказать своё мнение – это правда. Но я всё равно должен буду выйти на корт, даже если меня поставят на 4 часа утра», — ответил Федерер на критику британца.
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