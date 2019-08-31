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Медведев вышел в четвёртый круг US Open, обыграв Лопеса

Медведев вышел в четвёртый круг US Open, обыграв Лопеса
Теннис / US Open 2019 0

Россиянин Даниил Медведев обыграл в третьем раунде испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа и 22 минуты. Матч прошёл на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум».

На счету Даниила 27 подач навылет, 8 двойных ошибок, 2 реализованных брейк-пойнта из 7, 2 победы на тай-брейках, 24 выигранных гейма, из которых 3 подряд. У его соперника 13 эйсов, 7 двойных ошибок, 2 реализованных брейк-пойнта из 5, 22 выигранных гейма, из которых 2 подряд.

За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с немцем Домиником Кёпфером.

Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович.

US Open (м). 3-й круг
31 августа 2019, суббота. 03:35 МСК
Фелисьяно Лопес
61
Испания
Фелисьяно Лопес
Ф. Лопес
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
6 1 		6 6 7 4  
7 7 		4 7 9 6  
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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Новости. Теннис
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