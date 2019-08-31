Медведев вышел в четвёртый круг US Open, обыграв Лопеса

Россиянин Даниил Медведев обыграл в третьем раунде испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. Продолжительность противостояния составила 3 часа и 22 минуты. Матч прошёл на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум».



На счету Даниила 27 подач навылет, 8 двойных ошибок, 2 реализованных брейк-пойнта из 7, 2 победы на тай-брейках, 24 выигранных гейма, из которых 3 подряд. У его соперника 13 эйсов, 7 двойных ошибок, 2 реализованных брейк-пойнта из 5, 22 выигранных гейма, из которых 2 подряд.



За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с немцем Домиником Кёпфером.



Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович.

Джокович победил Кудлу и вышел в четвёртый круг US Open