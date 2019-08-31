Болельщики против Медведева, победы Федерера и Джоковича — в обзоре игр US Open

Даниил Медведев обыграл в третьем раунде US Open испанца Фелисьяно Лопеса со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. В ходе матча россиянин аплодировал зрителям, которые поддерживали Лопеса, а после проигранного розыгрыша при счёте 5:5 показал трибунам средний палец.
За право выйти в четвертьфинал Медведев сразится с немцем Домиником Кёпфером.
Первая ракетка мира Новак Джокович в матче третьего круга обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Для сербского теннисиста эта победа стала 72-й на US Open. По этому показателю он обошёл американца Пита Сампраса. За выход в четвертьфинал Новак поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой, который был сильнее итальянца Паоло Лоренци — 6:4, 7:6 (11:9), 7:6 (7:4).
Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в четвёртый раунд US Open. 38-летний спортсмен в трёх сетах легко обыграл британца Даниэля Эванса со счётом 6:2, 6:2, 6:1. В следующем раунде уроженец Базеля сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном, который победил испанца Пабло Карреньо-Буста — 7:6 (7:5), 7:6 (11:9), 7:5.
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