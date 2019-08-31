Победы Серены Уильямс и Барти – в обзоре матчей третьего круга US Open

В третьем раунде Открытого чемпионата США по теннису Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером, в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал американка сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Вторая ракетка турнира австралийка Эшли Барти обыграла Марию Саккари из Греции — 7:5, 6:3. За выход в четвертьфинал она поспорит с представительницей Китая Ван Цян.

Каролина Плишкова в упорной борьбе смогла сломить сопротивление представительницы Туниса Онс Жабер со счётом 6:1, 4:6, 6:4. Следующей соперницей на турнире чешской теннисистки станет британка Йоханна Конта, которая в двух сетах обыграла китаянку Чжан Шуай — 6:2, 6:3.



Американка Мэдисон Кис в третьем круге была сильнее соотечественницы, Софьи Кенин, — 6:3, 7:5. Её следующей соперницей станет украинка Элина Свитолина, со счётом 6:2, 6:0 победившая другую представительницу своей страны — Даяну Ястремскую.

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