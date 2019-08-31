Медведев: надеюсь, американские фанаты уснули с мыслью, что принесли мне победу

Российский теннисит Даниил Медведев после победы в третьем раунде US Open над испанцем Фелисьяно Лопесом со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 рассказал, что освиставшие его трибуны придали ему невероятную энергию.

«Смешно, потому что реакция публики меня злила до того, когда они стали болеть вообще полностью против меня. Были моменты, когда мяч задевал сетку или он играл ребром, — все хлопали, аплодировали во всю силу. Потом все эти американские болельщики дали мне такую энергию, за счёт которой я выиграл. Огромное им спасибо за то, что они сделали. Надеюсь, они легли спать с мыслью, что я победил за счёт них, и расстроились.



Во время тренировки перед матчем думал, что не смогу бегать, выдерживать длинные розыгрыши. Но публика дала такую энергию. Я знал, что этот матч не проиграю, возьму энергию каждого человека, который свистел против меня. Чтобы каждый лёг спать с мыслью, что я выиграл из-за него. Это самое лучшее чувство, которое может быть у спортсмена», — сказал Медведев.

Видео доступно на «Чемпионате».

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