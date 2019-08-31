Медведев: мы разбираем вспышки эмоций с психологом
Российский теннисит Даниил Медведев после победы в третьем раунде US Open над испанцем Фелисьяно Лопесом со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 сказал, что старается разбирать вспышки эмоций с психологом, однако в данном матче именно они помогли ему выиграть.
«Конечно, мы разбираем подобные вспышки эмоций с психологом. Я недоволен тем, что сделал. Это то, что помогло мне выиграть, но всё равно недоволен. Работаю над этим, становлюсь лучше, но иногда бывают неприятные инциденты, которых не хочу видеть», — сказал Медведев.
Видео доступно на «Чемпионате».
За право выйти в четвертьфинал первая ракетка России сразится с немцем Домиником Кёпфером.
Действующим чемпионом Открытого чемпионата США является первая ракетка мира Новак Джокович.
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