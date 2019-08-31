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Кирьос – о конфликте Джоковича со зрителем: мне страшно

Кирьос – о конфликте Джоковича со зрителем: мне страшно
Теннис / US Open 2019 0

Австралиец Ник Кирьос не остался в стороне от конфликта Новака Джоковича со зрителем во время тренировки на US Open. Сербский теннисист обещал найти критиковавшего его мужчину.

«Мне страшно», — написал Кирьос в «Твиттере» под видео с эпизодом, сопроводив комментарий смеющимся смайликом.

Напомним, в начале тренировки Новак услышал, как с трибун кто-то крикнул ему: «Может, тебе стоит сняться с соревнований?».

Джокович подошёл к зрительской трибуне и стал что-то говорить кричавшему зрителю, закончив беседу словами: «Я тебя потом найду. Поверь, я тебя обязательно найду».

Ранее Джокович в матче третьего круга Открытого чемпионата США обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Для сербского теннисиста эта победа стала 72-й на US Open. По этому показателю он обошёл американца Пита Сампраса. За выход в четвертьфинал он поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой.

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