Серена: думаю, в США много молодых теннисисток не из-за меня

Шестикратная чемпионка Открытого чемпионата США американка Серена Уильямс не считает, что большое количество талантливых американских теннисисток является следствием её популярности.
«Не могу быть настолько самонадеянной, чтобы сказать — это из-за меня. Думаю, что из-за них самих. Их родители и тренеры хотят, чтобы они сделали что-то удивительное. Полагаю, теннис — отличный вид спорта для женщин и отличный способ продемонстрировать свою индивидуальность, быть собой, зарабатывать на жизнь и при этом делать то, что вы по-настоящему любите», — приводит слова Серены пресс служба US Open.
Ранее в третьем раунде US Open Серена Уильямс, посеянная под восьмым номером, в двух сетах переиграла Каролину Мухову из Чехии со счётом 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал американка сыграет с представительницей Хорватии Петрой Мартич.
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