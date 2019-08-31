Джокович: я хотел угостить зрителя выпивкой, он мне очень помог

Действующий чемпион US Open Новак Джокович, который во время тренировки перед матчем с Денисом Кудлой вступил в словесную перепалку со зрителем, сказал, что хотел бы найти мужчину и угостить выпивкой.



«Я хотел бы пригласить его выпить. Он мне очень понравился. Хотел угостить его. Подробности мы оставим между нами. Он на самом деле мне очень помог. Он даже не представляет как», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.



Напомним, в начале тренировки Новак услышал, как с трибун кто-то крикнул ему: «Может, тебе стоит сняться с соревнований?».



Джокович подошёл к трибуне и стал что-то говорить кричавшему зрителю и закончил беседу словами: «Я тебя потом найду. Поверь, я тебя обязательно найду».



Ранее Джокович в матче третьего круга Открытого чемпионата США обыграл американца Дениса Кудлу со счётом 6:3, 6:4, 6:2. Для сербского теннисиста эта победа стала 72-й на US Open. По этому показателю он обошёл американца Пита Сампраса. За выход в четвертьфинал он поборется со швейцарцем Стэном Вавринкой.