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Хачанов: узнали пол ребёнка, как сейчас очень часто делают в США

Хачанов: узнали пол ребёнка, как сейчас очень часто делают в США
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как воспринял новость, что станет отцом.

«Не скрываю, мы планировали. Поэтому, когда узнал, очень обрадовался. Как узнали пол ребёнка? Сделали, как сейчас очень часто поступают в Америке. Вероника записалась на УЗИ, потом приготовили торт, разрезали его в семейном кругу и узнали пол. Не буду рассказывать, что я делал после этого, оставлю при себе. Скорее всего, сына назовём Давид.

Все ли теннисисты летают бизнес-классом? Это дело каждого. В какой-то степени ошибочное мнение. Мне кажется, не все могут себе позволить бизнес-класс. Я начал покупать билеты на длительные перелёты в бизнес-класс, может, только три года назад. При моих габаритах это нужно более, чем кому-то, кто, например, хочет сэкономить. Но нет такой тенденции, что все выбирают именно бизнес-класс", — заявил Хачанов в интервью Eurosport.

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