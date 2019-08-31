Хачанов: узнали пол ребёнка, как сейчас очень часто делают в США

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, как воспринял новость, что станет отцом.
«Не скрываю, мы планировали. Поэтому, когда узнал, очень обрадовался. Как узнали пол ребёнка? Сделали, как сейчас очень часто поступают в Америке. Вероника записалась на УЗИ, потом приготовили торт, разрезали его в семейном кругу и узнали пол. Не буду рассказывать, что я делал после этого, оставлю при себе. Скорее всего, сына назовём Давид.
Все ли теннисисты летают бизнес-классом? Это дело каждого. В какой-то степени ошибочное мнение. Мне кажется, не все могут себе позволить бизнес-класс. Я начал покупать билеты на длительные перелёты в бизнес-класс, может, только три года назад. При моих габаритах это нужно более, чем кому-то, кто, например, хочет сэкономить. Но нет такой тенденции, что все выбирают именно бизнес-класс", — заявил Хачанов в интервью Eurosport.
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