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Серена Уильямс: сейчас самая большая трудность — не видеть рядом дочь

Серена Уильямс: сейчас самая большая трудность — не видеть рядом дочь
Теннис / US Open 2019 0

Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала, как изменилась её жизнь после рождения дочери.

«Поначалу дочка очень расстраивалась, когда я оставляла её. Потом она стала реагировать лучше, но больше огорчалась уже я. Она ещё очень маленькая. Порой у меня сердце кровью обливается, когда её нет рядом. Но хорошо, что я продолжаю тренироваться. Всем матерям приходится нелегко при таких обстоятельствах, однако нельзя останавливаться.

Сейчас главная трудность — не видеть рядом дочь. Иногда я могу потренироваться утром и закончить пораньше, чтобы больше времени провести с ней. Во время соревнований всё по-другому. Приходится отходить от привычного графика. Это самое сложное, с чем я сталкивалась по ходу карьеры", — цитирует С. Уильямс официальный сайт US Open.

Серена Уильямс успешно преодолела третий круг US Open 2019
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